Столица начала выплаты москвичам пособий по безработице

Выплаты пособий по безработице по упрощённой схеме начались в Москве в четверг, 9 апреля. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Для получения пособия будет достаточно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале госуслуг, заполнив электронную форму и прикрепив сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Специалисты Центра занятости не будут запрашивать справку с места работы и подтверждение двух безуспешных собеседований. Срок назначения выплат составит от 2 до 4 дней.

Максимальный размер выплат с учётом региональной компенсационной доплаты составит 19,5 тысячи рублей, напомнил Собянин. По его словам, программа выплат пособий по безработице продлится до 30 сентября 2020 года.

