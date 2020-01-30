Столичные коммерсанты получат объекты под коммерческую застройку ТПУ
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Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы два объекта под коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов.
Победитель открытого конкурса построит магазин сопутствующей торговли в непосредственной близости от жилых домов и метро «Улица Дмитриевского». Подробности здесь.
Победитель который получит 99% доли уставного капитала ТПУ «Юго Восточная», построит торговый или спортивный комплекс площадью почти 8 тысяч квадратных метров у метро «Нижегородская». Подробности здесь.
Подать заявки на участие в торгах за оба лота можно до 21 февраля 2020 включительно.
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