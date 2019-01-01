Стало известно, когда в России появится индекс качества городской среды

Для городов России впервые определят индекс качества городской среды по 36 индикаторам комфортности проживания. Как заявил на Московском урбанистическом форуме глава Минстроя России Владимир Якушев, это планируется сделать к ноябрю текущего года.

Индикаторы, на основе которых будет составлен индекс качества городской среды, включают в себя эффективность городского управления, идентичность и разнообразие в среде города, комфортность, безопасность, состоянии экологии и здоровья, а также другие показатели качества жизни.

Глава Минстроя напомнил, что по поручению президента РФ к 2024 году количество российских городов с неблагоприятной городской среды должны уменьшиться в два раза.

«Это серьезная задача и на ее решение направлена реализация всех национальных проектов. Если эта работа будет выполнена качественно, то показатель индекса качества городской среды будет значительно превышать 50 процентов от максимально возможного количества баллов, которое город в принципе может набрать», – сказал министр.

При расчете индекса будут использоваться данные спутниковых, государственных информационных и поисково-информационных систем, а также социальных сетей, Росстата и МВД РФ.

Отмечается, что все города России разделены на десять климатических и размерных групп. При классификации учитывается географическое расположение и численность населения города. Такое разделение сделано для того, чтобы с помощью индекса города можно было сравнивать между собой как по уровню развития отдельных типов пространств, так и в рамках размерно-климатических групп.

Напомним, что в этом году Московский урбанистический форум проходит под девизом «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В деловой программе запланированы лекции и пленарные заседания. Во время дискуссий будут обсуждаться вопросы благоустройства городской среды, жилья, применения новых технологий и усовершенствование транспортной и социальной инфраструктуры. Помимо деловой составляющей на Форуме предусмотрена и развлекательная программа Moscow Urban FEST.

