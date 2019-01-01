Стало известно, какое медоборудование закупает Москва на 1 млрд рублей

Москва приглашает поставщиков и производителей принять участие в аукционах на поставку медицинского оборудования новейшего поколения, публично представив закупочные процедуры в рамках проекта «Биржа торгов». Организатором мероприятия на площадке Московской торгово-промышленной палаты выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при участии Департамента здравоохранения Москвы.

Мультифункциональные УЗИ-аппараты последнего поколения для проведения исследований внутренних органов, сердца, сосудов, закупаемые для столичных больниц, позволят получить изображения высокого качества, с помощью которых можно выявлять ту или иную патологию на ранней стадии обращения пациентов. Предварительная суммарная стоимость двух планируемых контрактов – 972 миллиона рублей.

Для проведения диагностики и лечения нарушений ритма сердца будет закуплено электрофизиологическое оборудование стоимостью 63 миллиона рублей. Благодаря функции трехмерного электромагнитного навигационного картирования можно будет воздействовать на пораженный участок «лечебным» электродом, который вводится через бедренную или подключичечную вены. Навигация катетера при этом проводится дистанционно с помощью магнитного поля.

Все закупки будут проводиться в рамках реализации программы «Столичное здравоохранение», сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Рынок медоборудования – развивается очень быстро, а потому необходимо внимательно следить за состоянием конкуренции на нем. Сегодняшнее мероприятие показало высокий интерес бизнеса к возможности сотрудничать с городом. Изначально прием заявок на участие в предстоящих процедурах велся до 15 июля, но видя высокую заинтересованность со стороны бизнес-сообщества, принято решение о продлении срока подачи заявок до 25 июля. Это позволит более детально изучить аукционную документацию и принять решение об участии в аукционах», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Предстоящую закупку инновационной системы интраоперациональной визуализации, позволяющей проводить рентгеновскую компьютерную томографию непосредственно в операционной, также представили в ходе мероприятия.

«Теперь в операционном зале будет находиться рентгеновский томограф, позволяющий визуализировать анатомию пациента в 2D и 3D-форматах прямо во время хирургического вмешательства. Использование нового оборудования позволит определить локализацию патологического процесса в 3D-реконструкции, снизить лучевую нагрузку на пациента и медперсонал. В целом разработка новых хирургических доступов минимизирует риск осложнений и улучшит качество лечения», - отметил представитель заказчика.

Кроме того, представители заказчика рассказали о планируемой закупке операционных микроскопов, которые позволяют обеспечить визуализацию во время хирургического вмешательства, а также записать видеоизображение full HD-качества при помощи апохроматической оптики и интраоперационных флуоресцентных модулей. Начальная стоимость контракта – 75 миллионов рублей.

Планируемые закупки будут очень интересны бизнесу, считает руководитель подкомитета по развитию частного медицинского бизнеса Комитета по медицинским услугам Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владислав Муслимов.

«Интерес со стороны бизнеса к участию в предстоящих процедурах будет высоким. В то же время очень хочется, чтобы государство также помогало потенциальным участникам закупочных процедур. Например, чтобы была создана единая площадка именно с медицинскими закупками, откуда необходимую информацию могли бы брать как заказчики, так и поставщики. Также это помощь в получении гарантий, которые могут быть использованы в качестве обеспечения исполнения контрактов. И последний момент – увеличение сроков подачи заявок, поскольку не все поставщики успевают собрать тот большой объем документации, который требуется для участия в закупках», - - подчеркнул Владислав Муслимов.

Необходимость проведения таких мероприятий отметил и президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

«Нас очень радует, что на площадке Московской торгово-промышленной палаты традиционно проходят презентации различных госзакупок. Это позволяет предпринимателям ознакомиться с условиями проведения конкурса, задать все интересующие вопросы организаторам и тщательно подготовить документы. В результате выигрывают все: растет количество участников конкурса, бизнесмены имеют возможность узнать обо всех тонкостях проводимой процедуры, а город, в итоге получает качественную продукцию по оптимальной цене. Закупки медицинских товаров и услуг – очень близкая для нас тема, в структуре МТПП успешно функционируют Гильдия по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности и Комитет по здравоохранению и медицинской индустрии. Члены этих структур активно участвуют в городских программах», - говорит Владимир Платонов.

Общая стоимость всех контрактов, представленных на мероприятии, составила 1,1 миллиардов рублей.

