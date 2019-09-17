«Швабе» и общество терапевтов подписали договор о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии с Российским научным медицинским обществом терапевтов (РНМОТ) подписал Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех. Участники кооперации займутся повышением качества медицинской помощи в практике российского здравоохранения.

Подписи на документе поставили замгендиректора Холдинга «Швабе» Иван Ожгихин и президент общества Анатолий Мартынов. Стороны договорились о совместной деятельности. В частности, отдельное внимание будет уделено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Один из способов их предотвращения – регулярное применение прошедшего научные исследования корректора артериального давления АВР-051. Терапевтическое сообщество особо отмечает его безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов.

Как заявил Иван Ожгихин, врачи-терапевты являются самыми многочисленными медицинскими специалистами, которые в своей ежедневной работе сталкиваются с большим спектром медицинских задач. В рамках партнерства эксперты РНМОТ уделили особое внимание оценке эффективности АВР-051, который обладает уникальной запатентованной технологией, позволяющей эффективно и безопасно корректировать повышенное или пониженное артериальное давление.

«Артериальные гипертония и гипотония, актуальные для большинства людей заболевания сердечно-сосудистой системы, нередко приводят к более серьезным диагнозам. Сейчас во всем мире болезни сердца считаются одной из основных причин смертности. Учитывая данный факт, требуется уделить особое внимание развитию такого важного направления, как профилактика. Совместная работа с Холдингом окажется эффективной и поспособствует повышению качества медицинской помощи в России», – отметил президент общества Анатолий Мартынов.

Добавим, соглашение о сотрудничестве было подписано на полях IV ежегодного форума по биотехнологиям «Биотехмед». Его ключевыми темами в этом году стали текущий этап реализации Национального проекта «Здравоохранение», цифровое здравоохранение, развитие международного сотрудничества в области биомедицины и экспорт медицинской продукции и услуг.

