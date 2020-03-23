Сергунина рассказала о новом онлайн-сервисе для предпринимателей

Власти Москвы вводят новый сервис, призванный упростить внесение и изменение данных в столичный торговый реестр. Если раньше предпринимателю нужно было собрать документы и явиться с ними в управу, то теперь всё можно сделать в онлайн-режиме на mos.ru, рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, цифровизация упростит межведомственные согласования, сэкономит предпринимателям время и силы.

Чтобы подать сведения в городской торговый реестр, нужно войти в личный кабинет юридического лица на mos.ru. Сведения из Единой городской автоматизированной системе информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка будут автоматически отображаться во вкладке «Торговый реестр». Все необходимые для торгового реестра сведения подтверждаются при межведомственном взаимодействии с Федеральной налоговой службой.

Пользователь сможет подтвердить или изменить данные о своих торговых объектах, добавить новые. Из личного кабинета сведения будут отправлены на проверку в управу и префектуру. При выявлении неточностей специалисты скорректируют данные и отправят пользователю на подтверждение. Уточнённая информация автоматически попадёт в торговый реестр города Москвы.

