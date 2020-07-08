«Самый быстрый в России». МегаФон вновь увеличил скорость мобильного интернета

Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд.

Исследование Ookla®️ основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest®️ на своих мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить наиболее полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

В целом по России средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс.