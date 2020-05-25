МегаФон подарил детям 20 тысяч смартфонов для онлайн-обучения
Компания «МегаФон» в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и проекта ОНФ «Многодарю – компьютеры детям» направила в школы 20 тысяч смартфонов для детей из малоимущих семей. Их получат школьники в 21 регионе России для обучения в дистанционном формате, на который образовательные учреждения перешли в период пандемии коронавируса.
Штаб проекта «Многодарю — компьютеры детям» принимает технику от неравнодушных граждан и бизнеса, устанавливает на неё необходимое программное обеспечение и передаёт семьям. С помощью смартфонов дети смогут полноценно участвовать в учебном процессе, в том числе и в летних дистанционных программах.
В МегаФоне называют формирование доступной цифровой образовательной среды одной из главных целей своей благотворительной политики. "Акция #МЫВМЕСТЕ начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем социально ответственный бизнес также присоединиться к этому проекту и внести свой вклад в образование подрастающего поколения", – говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.
Как сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов, с первых дней акции в ней уже поучаствовали 10 тысяч организаций.
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