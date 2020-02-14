С аукционов уйдет 2 тысячи машиномест в Москве

На инвестиционном портале города Москвы жители города могут приобрести две тысячи машиномест. Как рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, больше всего предложений доступно в районе Крюково, где на продажу выставлено 354 машиноместа.

«В первой тройке также находятся районы Люблино и Котловка - 228 и 225 лотов соответственно. Почти по двести мест расположено в Теплом Стане и Марьине», - сказал вице-мэр.

Предложения также доступны в районах: Таганский, Проспект Вернадского, Обручевский, Гольяново, Черемушки, Хорошево-Мневники, Чертаново Центральное, Савеловский, Восточное Измайлово, Якиманка, Филевский парк и др.

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

«В прошлом году в среднем на один лот претендовали от 2 до 40 участников – в зависимости от формата реализации. Однако такая высокая конкуренция – не повод обойти стороной городские аукционы. Сегодня по предложениям действуют разные форматы продажи, варьируются ценовые планки», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В числе выставленных на торги объектов - с преимущественным правом выкупа для жителей ближайших к паркингу домов, а также лоты, которые можно приобрести посредством публичного предложения, без объявления цены или на аукционе на повышение цены.

Площадь выставленных на продажу лотов варьируется от 11 до 33 квадратных метров. Пул объектов, заявочная кампания на которые продлится до конца февраля-начала апреля 2020, находится в 25 районах Москвы.

Информация о представленных лотах, о правилах участия в аукционах представлена на сайте департамента по конкурентной политике города Москвы.

