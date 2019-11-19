Рязанцам представили возможности Портала поставщиков

Рязанские предприниматели подробно ознакомились с возможностями Портала поставщиков в ходе семинара «Онлайн-торговля: 600 тыс. возможностей для вашего бизнеса». Участники изучили интерфейс Портала, оценили его функционал, узнали, как создавать предложения и искать заказчиков своих товаров и услуг.

Уже сегодня на Портале поставщиков зарегистрировано порядка 170 тыс. пользователей, среди которых 670 предпринимателей из Рязанской области.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что работа со столичной интернет-площадкой по организации закупок может быть интересна и в рамках своего региона, и при желании поставлять товары в Москву.