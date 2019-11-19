Рязанцам представили возможности Портала поставщиков
Рязанские предприниматели подробно ознакомились с возможностями Портала поставщиков в ходе семинара «Онлайн-торговля: 600 тыс. возможностей для вашего бизнеса». Участники изучили интерфейс Портала, оценили его функционал, узнали, как создавать предложения и искать заказчиков своих товаров и услуг.
Уже сегодня на Портале поставщиков зарегистрировано порядка 170 тыс. пользователей, среди которых 670 предпринимателей из Рязанской области.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что работа со столичной интернет-площадкой по организации закупок может быть интересна и в рамках своего региона, и при желании поставлять товары в Москву.
«Платформа востребована благодаря понятному процессу электронного контрактования, открытому доступу к закупкам малого объема в подключенных регионах, а также возможности проводить анализ рынка и потенциальных конкурентов», – добавил Дёгтев.
Портал поставщиков запущен Правительством столицы в 2013 году. Основными целями интернет-ресурса являются: автоматизация процедур закупок малого объема, повышение конкурентоспособности, обеспечение условий объективной оценки рынка предложений.
Участники семинара, представитель ООО «Сервисный центр «Гарант-Рязань» Дмитрий Чеберяка отметил, что мероприятие стало полезным не только для предпринимателей с опытом, но и для новичков в этой сфере. Председатель Совета Союза «Рязанская торгово-промышленная палата» Алексей Яшкин подчеркнул вклад Портала поставщиков в расширение рынков сбыта для региональных компаний.
Ранее НСН сообщала, что порядка 250 предпринимателей Тюменской области приняли участие в мероприятии по знакомству с возможностями Портала поставщиков. Участники узнали, как зарегистрироваться, как выйти на рынок закупок, что дает интернет-ресурс поставщикам для работы по всей стране.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Игорь Верник опроверг сообщения о госпитализации
- В Минздраве допустили повышение возраста продажи табака
- Япония заявила о готовности продолжить диалог по Курилам
- РЖД презентовали плацкартные вагоны будущего
- «Нафтогаз» и Минэнерго Украины воюют из-за контракта с «Газпромом»