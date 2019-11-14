Портал поставщиков привлек 250 тюменских предпринимателей

Порядка 250 предпринимателей Тюменской области приняли участие в мероприятии по знакомству с возможностями Портала поставщиков. Участники узнали, как зарегистрироваться, как выйти на рынок закупок, что дает интернет-ресурс поставщикам для работы по всей стране.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что годовой объем региона закупок малого размера, которые проводятся на интернет-ресурсе, составляет 2 млрд рублей.

«Более 470 заказчиков и 280 поставщиков Тюменской области на сегодняшний день зарегистрированы на портале поставщиков. Не все пока работают активно, некоторые ещё присматриваются к интернет-ресурсу, изучая его», - добавил Дёгтев.