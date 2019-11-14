Портал поставщиков привлек 250 тюменских предпринимателей
Порядка 250 предпринимателей Тюменской области приняли участие в мероприятии по знакомству с возможностями Портала поставщиков. Участники узнали, как зарегистрироваться, как выйти на рынок закупок, что дает интернет-ресурс поставщикам для работы по всей стране.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что годовой объем региона закупок малого размера, которые проводятся на интернет-ресурсе, составляет 2 млрд рублей.
«Более 470 заказчиков и 280 поставщиков Тюменской области на сегодняшний день зарегистрированы на портале поставщиков. Не все пока работают активно, некоторые ещё присматриваются к интернет-ресурсу, изучая его», - добавил Дёгтев.
Сейчас Портал уже насчитывает около 170 тысяч пользователей со всей России, при этом ежемесячно это количество пополняется тремя тысячами поставщиков. 90% всех зарегистрированных пользователей Портала поставщиков составляют представители малого предпринимательства. Общий объем закупок по итогам 2018 года равен 25 млрд рублей и 280 тыс. договоров. Бизнес отмечает удобную автоматизацию закупочных процессов и повышение прозрачности процедур.
АИС «Портал поставщиков» создан в 2013 году правительством Москвы с целями: способствовать повышению конкуренции потенциальных поставщиков, предоставить возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.
Ранее НСН сообщала, что семинар-практикум «Осуществление закупок малого объема на Портале поставщиков», организаторами которого выступят Департамент города Москвы по конкурентной политике пройдёт и в Хабаровске 15 ноября.
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