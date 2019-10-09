Российский жилой дом впервые удостоен золотого международного эко-сертификата

Элитный дом в Хамовниках «Жизнь на Плющихе» от компании Донстрой стал первым в России жилым зданием, получившим сертификат престижной международной системы экологической оценки LEED.

«Мировые стандарты экологичности и энергоэффективности были заложены в «Жизнь на Плющихе» еще на этапе проектирования, а предварительная сертификация по стандартам LEED была проведена на стадии строительства. Однако по правилам системы LEED, объект получает сертификат только после завершения строительства и подтверждения реализации всех заявленных решений. В начале октября мы ввели объект в эксплуатацию и сегодня можем уверенно заявить: «Жизнь на Плющихе» официально признана самым «зеленым» жилым домом России», – уточнил заместитель генерального директора АО «Дон-Строй Инвест» Андрей Багаев.

В объекте, введенном в эксплуатацию в начале октября, предусмотрено энергоэффективное освещение, специальная система водосбережения, экологичные материалы, индивидуальный автоматический тепловой пункт. В инженерную структуру дома интегрированы системы тонкой очистки и фильтрации воды и воздуха, благодаря которым жители получают родниковую воду из крана и дышат свежим воздухом, очищенным от пыли, бактерий, аллергенов и выхлопных газов.

Еще одна составляющая эко-проекта – масштабное озеленение территории дома и наличие множества опций для отдыха на свежем воздухе. Во дворе элитного дома площадью 7500 кв. м. разместился целый парк: около 50 хвойных и лиственных деревьев, тысячи кустарников и многолетних цветов. Главным акцентом двора стал уникальный «сухой» фонтан, рядом с которым расположена зеленая зона отдыха, удобными скамейками и подвесными креслами-качелями. Также во дворе устроены большая спортивная площадка и детские игровые площадки для разных возрастных групп. В скамейки и другие конструкции встроены зарядные устройства для гаджетов, вся территория покрыта сетью wi-fi.

Архитектурный облик дома, разработанный с участием известного бюро «Евгений Герасимов и партнеры», выдержан в неоклассической стилистике, в оформлении фасадов используется натуральный камень и многочисленные элементы декора. В одной из секций дома разместится фитнес-клуб с саунами и SPA. В доме представлены квартиры с высокими потолками, панорамными окнами и эркерами, из которых открываются виды на исторический центр Москвы.

