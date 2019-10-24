Риелторам предсказали закат профессии

Эксперты рынка недвижимости предсказали закат профессии риелтора, а также обсудили, какие изменения ждут рынок недвижимости в ближайшие 5-10 лет в рамках конференции «Конкуренция «Рынки, цифры, люди», ставшей стартом Дней московской конкуренции.

Организатором дискуссии выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Эксперты отметили, что внедрение цифровых сервисов и инструментов приводит к видоизменению существующих сегодня профессий. В качестве примера они привели профессию риелтора, которая если не исчезнет в ближайшее время, то точно существенно изменится.

В такой ситуации рынку важно быстро адаптироваться к существующим реалиям, сказал руководитель сервиса «Яндекс. Недвижимость» Александр Алексеев.

«Неизбежно трансформируются и агентства недвижимости. Все это происходит, в первую очередь, из-за изменений самих клиентов, которые становятся более «продвинутыми» и информированными. В такой ситуации основная цель участников рынка – начать взаимовыгодное сотрудничество с клиентом. Этому способствуют электронные площадки, которые приводят покупателей агентствам и помогают человеку автоматизировать, ускорить процесс принятия решений», - отметил Александр Алексеев.

По мнению управляющего Агентством безопасной недвижимости «ВИШНЯ» Сергея Вишнякова, для того, чтобы выжить в современных условиях, риелтору необходима трансформация.

«Риелтор настоящего - это не «ноги» и не «продавец эксклюзивной информации». Это как раз в прошлом. Уменьшение количества документов для сделки, упрощение их получения через МФЦ, госуслуги - делают эту часть услуги бессмысленной для клиента. Риелтор настоящего - это мозг процесса. Он знает реальные кейсы сделок в конкретной локации, он может помочь договориться сторонам сделки, он знает где взять кредит так, чтобы сделка в итоге не рассыпалась. Вымрут и вымирают те риелторы, что работают в прежнем режиме. Сейчас нужно двигаться, знать то, с чем работаешь, брать лучшее из того, что нам дают базы недвижимости, быть открытым и помогать клиенту максимально точно «закрывать» его запросы», - сказал эксперт.

Несмотря на меняющиеся условия, полная цифровизация бизнес-процессов в недвижимости невозможна, считает директор по маркетингу ООО «НДВ – супермаркет недвижимости» Елена Рыбкина. В качестве подтверждения своих слов она привела статистику: 15 процентов рабочего времени риелторов уходит на устранение психологических вопросов, связанных со сделкой с недвижимостью. С этой задачей цифровые инструменты, в отличие от человека, справиться не смогут.

Тем не менее, рынок недвижимости под воздействием цифровых инструментов серьёзно меняется. И Москва стала первым городом в России, который перевел все сделки по реализации городской недвижимости в электронный вид, сообщил заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Александр Лукин.

«Практически все процессы, сопутствующие сделке, в Москве проходят в электронном виде. Это касается подачи заявки на участие в аукционе, подготовке документации и даже первичного осмотра объекта посредством панорамных туров. Всё это позволяет делать процесс покупки или аренды недвижимости более понятным и привлечь новую аудиторию – например, за последние 5 лет число участников городских электронных аукционов возросло в 10 раз», - добавил он.

Итог прошедшей дискуссии подвел руководитель департамента исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов.

«Цифровизация, диджитализация названы в качестве важнейших трендов недвижимости. Кстати говоря, это те показатели, по которым и Россия в целом и Москва в частности, конкурентоспособны. И о цифровизации следует говорить, исходя из двух составляющих: с одной стороны, цифровизация – это элемент, позволяющий конкурировать игрокам рынка, но более глобально она помогает конкурировать городам и странам между собой. С этой точки зрения цифровизация рынка недвижимости - это инструмент повышения конкурентоспособности Москвы», - сказал Денис Соколов.

