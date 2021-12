Разработки хакатонов Tender Hack реализуют на Портале поставщиков

Кроме того, участие в хакатоне дало возможность проверить свою команду в реальных условиях, пополнить портфолио «живым» кейсом», добавил Щербаков.

Первый хакатон Tender Hack в 2021 году прошел в Новосибирске. Его участники разрабатывали механизм контроля недопустимого контента на Портале поставщиков.

За главный приз боролись 32 команды из трех городов России. Общая численность участников соревнований составила 110 человек. Каждая команда должна была создать рабочий механизм для контроля недопустимого контента, протестировать работу системы и определить возможности по масштабированию решения и последующие его доработки.

Первое место заняла новосибирская команда Talkiiing. Она реализовала ряд инструментов собственной разработки, создав несколько рекомендательных сервисов, способных осуществлять проверку и исправление орфографии. Команда презентовала систему распознавания характеристик товаров и проверки их на корректность заполнения, а также создала систему распознавания ссылок, QR-кодов и водяных знаков на изображениях.

Второе место завоевала другая новосибирская команда Life, которая смогла реализовать инструменты для определения недопустимого контента. При этом в ходе тестирования продуктов сервисы команды-победителя показали более высокую точность.

Замкнула тройку призеров новосибирская команда Dungeon hacksters. Ее участники смогли определить проблематику, с которой встречаются как поставщики, так и модераторы при работе с каталогом стандартных товарных единиц (СТЕ). Их наработки уже были реализованы, и на Портале поставщиков улучшился сервис заведения новой СТЕ.

Призы за первое, второе и третье место составили, соответственно 200 тысяч , 125 тысяч и 75 тысяч рублей.

Второй хакатон состоялся в Екатеринбурге. Его участники разрабатывали рекомендательный сервис для закупок товаров, а именно - блок «С этим товаром покупают».

За призовой фонд турнира боролись 28 команд из шести городов России, в общей сложности в соревнованиях приняли участие 115 человек.

Участникам предстояло разработать механизм подбора подходящих товаров и их выдачу под текущий интерес заказчика на Портале поставщиков, проанализировав бизнес-процессы закупки товара заказчиками на Портале, определив целевые страницы для отображения блоков рекомендаций и выявив критерии сортировки и выдачи.

Победителем хакатона стала команда tenderhack_team из Екатеринбурга. Она предложила интеллектуальную систему, которая будет выдавать релевантные рекомендации в зависимости от фактических покупок заказчика и просматриваемых на сайте товаров. Это сделает работу заказчиков быстрее, проще и удобнее.

Третий хакатон прошел в Казани, в нем приняли участие 107 человек из пяти городов России. В борьбе за призовой фонд сошлись 25 команд.

Участники соревнований создавали рекомендательный сервис для публикации закупок и участия, им предстояло создать востребованный вспомогательный сервис c точки зрения его прикладного применения на Портале поставщиков. Для этого нужно было выявить закономерности закупок, оценить вероятность необходимости товара для заказчика, реализовать логику напоминания о возможной необходимости провести закупку и проработать механизм оповещения подходящих поставщиков о возможных закупках.

Первое место заняла команда LinguisticBotXSmartHomeHub из Екатеринбурга, которой и достался призовой фонд. Второе место заняла команда Dev Rock из Екатеринбурга, третье место – команда «Просто показываем» из Санкт-Петербурга.

Четвертый хакатон прошел в Самаре. Здесь за победу боролись 28 команд из шести городов России.

103 участника интеллектуальных соревнований разрабатывали сервис распознавания неструктурированной информации, содержащейся в документах. Им было необходимо применить передовые технологии в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Сложность задачи заключалась в большом разнообразии типов файлов и форматов содержания, которые проанализировать вручную невозможно.

Победителем стала команда KOBIX из города Туймазы, получившая призовой фонд хакатона. Второе место заняла команда LBxSHHxDrCAT из Екатеринбурга, третье - SecurityBand из Самары. Они получили памятные дипломы и призы.

Пятый хакатон прошел в Красноярске. В нем приняли участие 106 человек из пяти городов России. Всего за главный приз боролась 31 команда.

На этот раз стояла задача создать Telegram-бот для сферы закупок. Тема хакатона требовала от участников глубокого понимания процесса закупок и умения применять передовые технические решения для создания Telegram-ботов.

Разработанный победителями продукт позволяет предложить заказчикам и поставщикам практически полный набор функций, включая уведомление участников закупок, поиск СТЕ и создание оферты.

Telegram-бот позволит проводить закупки и своевременно отслеживать их ход без входа в браузер, просто открыв мессенджер и запустив бот, что сделает работу с сервисами портала еще более удобной и доступной с мобильных устройств.

Победителем стала красноярская команда «Серпентарий», второе место заняла TimingWeb из Красноярска, третье - «КуйКод» из Томска.

Последний, шестой в 2021 году хакатон Tender Hack прошел в декабре в Ростове-на-Дону.

Его участники создавали систему управления уведомлениями и A/B-тестирования их эффективности. Победитель определился после финальной защиты пяти проектов перед отборочной комиссией.

Призовой фонд хакатона в размере 400 тысяч рублей достался команде RuralVibe из Ростов-на-Дону. Второе и третье места также заняли ростовские команды Nevermind и Computerhandwerker, Spulke und partnerzen. Они были отмечены организаторами памятными дипломами и призами.

В 2022 году планируется провести не менее шести хакатонов, отмечают в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.

Портал поставщиков является одним из ключевых московских сервисов для предпринимателей. Значимость ресурса признана и на международном уровне — в августе 2021 года Портал был включен в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах (The G20 Report for Reference on Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities).