Серия хакатонов Tender Hack прошла в шести городах России

В серии технологических хакатонов Tender Hack приняли участие почти 170 команд из 16 городов России.

К участию приглашались IT- и Big Data-специалисты.

Первый хакатон прошёл в Новосибирске. Его участники разрабатывали механизм для контроля недопустимого контента на Портале поставщиков. За главный приз боролись 32 команды общей численностью 110 человек из трех городов России. Каждая команда должна была создать специальную систему, протестировать ее работу и определить возможность последующей доработки.

Команда, занявшая первое место, получила 200 тыс. рублей. Её участники самостоятельно разработали и создали несколько рекомендательных сервисов, которые проверяли и исправляли орфографию. Команда презентовала систему распознавания характеристик товаров, ссылок, QR-кодов и водяных знаков на изображениях.

Второй хакатон состоялся в Екатеринбурге, в нем приняли участие 115 человек, которые разрабатывали рекомендательный сервис для закупок товаров - блок «С этим товаром покупают». За призовой фонд турнира боролись 28 команд из шести городов России. Команда-победитель предложила интеллектуальную систему, которая будет выдавать подходящие рекомендации в зависимости от фактических покупок заказчика и просматриваемых на сайте товаров, тем самым делая работу заказчиков быстрее, проще и удобнее.

Третий хакатон принимала Казань. Его участники создавали рекомендательный сервис для публикации закупок. 25 команд работали над вспомогательным сервисом c точки зрения его прикладного применения на Портале поставщиков. Для этого нужно было выявить закономерности и продумать логику напоминания новых закупок.

В ходе хакатона в Самаре разрабатывали сервис распознавания неструктурированной информации. На этот раз участникам было необходимо применить передовые технологии в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Сложность задачи заключалась в большом разнообразии типов файлов и форматов содержания, которые невозможно проанализировать вручную.

На пятом хакатоне, который прошел в Красноярске, стояла задача создать telegram-бот для сферы закупок.

Последний в этом году хакатон состоялся в конце ноября в Ростове-на-Дону. Его участники создавали систему управления уведомлениями и тестирования их эффективности.

Как заявил руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, формат хакатона позволяет найти неординарные и полезные решения для развития Портала. Участники мероприятия, в свою очередь, получают возможность применить свой опыт и знания в решении актуальных городских задач.

