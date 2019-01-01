Пять инвесторов претендовали на участок под строительство медцентра в Зябликове

Пять инвесторов приняли участие в городском аукционе по аренде земельного участка под строительство медицинского центра на юге Москвы по адресу: Ореховый вл. 26, з/у 2.

Организатором аукциона выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В ходе торгов стартовая цена лота выросла в 20 раз и составила 4,3 миллиона рублей. Победителем аукциона стала компания ООО «КОНСИНФОРМ». Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Высокая конкуренция за лот обусловлена его местоположением и назначением – участок граничит с жилым комплексом, находится в шаговой доступности от метро "Зябликово", через дорогу расположена автостанция "Красногвардейская". Земельный участок сдается в аренду на 2 года 8 месяцев. За это время инвестор должен построить медцент и ввести его в эксплуатацию», - отметил Геннадий Дёгтев.

По словам одного из учредителей компании ООО «КОНСИНФОРМ» Константина Нестерова, новый медицинский центр будет востребован у местных жителей.

«Компания "КОНСИНФОРМ" специализируется на подобного рода инвестпроектах. Лот привлекает внимание из-за местоположения, ведь речь идет об одном из самых густонаселенных районов Москвы. Он имеет хорошее соотношение габаритов будущего объекта и самого участка, на котором город разрешил его построить. Также не будем забывать, что речь идет о строительстве медицинского центра – это учреждение, которое всегда будет точно востребовано», - пояснил Константина Нестеров.

Суммарная поэтажная площадь нового медицинского центра составит более 4 тысяч квадратных метров.

На данный момент на инвестиционном портале города Москвы на торги выставлены 12 земельных участков с различным функциональным назначением.

