Пройти тест на коронавирус можно будет в сети клиник «Будь Здоров», принадлежащей «Ингосстраху»

Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тесты дают результаты с точностью 99,9%. Результаты анализов пациентам будут направляться по электронной почте и в личный кабинет через два дня после проведения исследования.



Провериться на наличие COVD-19 могут клинически здоровые взрослые люди и дети без признаков ОРВИ. Никакой специальной подготовки для проведения теста не требуется. Если результат анализа на коронавирус окажется положительным, то тест будет перепроверен при участии Роспотребнадзора.



Стоимость проведения теста в сети клиник «Будь Здоров» составит 2 000 рублей при визите пациента в клинику, и 6 000 рублей при проведении анализа на дому.



Напомним, всем гражданам и особенно тем, кто входит в группы риска – пожилым и людям с хроническими заболеваниями, – необходимо максимально сократить пребывание в общественных местах, а также соблюдать правила личной гигиены. При появлении первых признаков заболевания необходимо оставаться дома и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

