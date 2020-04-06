Пройти тест на коронавирус можно будет в сети клиник «Будь Здоров», принадлежащей «Ингосстраху»
С 8 апреля такая услуга действует во всех медучреждениях сети в Москве. Также пройти тест можно будет в домашних условиях, вызвав бригаду медиков на дом. В будущем услуга будет доступна пациентам «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменск-Уральском и Сочи.
Генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Филипп Миронович отметил, что в условиях пандемии каждый человек обеспокоен состоянием своего здоровья и волнуется за здоровье своих близких.
«Именно поэтому мы предложили нашим пациентам такую возможность – пройти тест и развеять имеющиеся сомнения в отношении достаточно опасного заболевания. В день тестирование в наших клиниках смогут проходить до 500 человек. Направление врача для анализа не требуется. Пациенту достаточно иметь при себе паспорт, детям – свидетельства о рождении», - пояснил Миронович.
Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тесты дают результаты с точностью 99,9%. Результаты анализов пациентам будут направляться по электронной почте и в личный кабинет через два дня после проведения исследования.
Провериться на наличие COVD-19 могут клинически здоровые взрослые люди и дети без признаков ОРВИ. Никакой специальной подготовки для проведения теста не требуется. Если результат анализа на коронавирус окажется положительным, то тест будет перепроверен при участии Роспотребнадзора.
Стоимость проведения теста в сети клиник «Будь Здоров» составит 2 000 рублей при визите пациента в клинику, и 6 000 рублей при проведении анализа на дому.
Напомним, всем гражданам и особенно тем, кто входит в группы риска – пожилым и людям с хроническими заболеваниями, – необходимо максимально сократить пребывание в общественных местах, а также соблюдать правила личной гигиены. При появлении первых признаков заболевания необходимо оставаться дома и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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