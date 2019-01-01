Программу Московского предпринимательского форума впервые составят капитаны столичного бизнеса

На Московском предпринимательском форуме 2019 капитаны столичного бизнеса впервые не только примут участие в тематических сессиях, но и будут курировать целые блоки деловой программы.

Так, куратором блока «Накормить всех» станет основатель компании «Теремок» Михаил Гончаров. В его работе примут участие основатель Burger Heroes Игорь Подстрешный и гендиректор Black Star Foods Юрий Левитас.

К разработке программы блока «Самозанятые» подключился основатель школы английского языка Skyeng Александр Ларьяновский. На этой площадке выступят зампред правления «Сбербанка» Александр Попов и руководитель продукта для самозанятых водителей «Яндекс.Такси» Петр Диденко.

Ведущих игроков московского рынка кофеен соберет воркшоп «Кофейный бизнес». В его работе будут участвовать сооснователь кооператива «Черный» Артем Темиров, гендиректор Cofix Russia Александр Мехришвили и владелец сети кофеен Coffe Bean Джерри Рудитсер.

О проблемах и перспективах индустрии красоты в блоке «Мужчины в женском бизнесе» поговорят основатель и гендиректор сети парикмахерских Top Gun Алексей Локонцев, , владелец имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов и СЕО консультант УК «Пальчики» Антон Дерконс.

Лицами столичного социально ответственного бизнеса выступят гендиректор Charity Shop Дарья Алексеева, основательница проекта BuySocial Любовь Ермолаева и участница благотворительной организации Charity: Water, соосновательница #Followmeto Наталья Османн.

Откроется форум деловым завтраком «Ингредиенты для успешного бизнеса» с участием главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. Модерировать мероприятие будет CEO сети ресторанов Correas/Elementaree Руслан Раджапов.

Всего в рамках Московского предпринимательского форума пройдет более 16 тематических сессий, круглых столов и воркшопов, в которых примут участие более 60 спикеров, таких как основатель Geek Picnic Николай Горелый, гендиректор «Лего Россия» Могенс Лаурсен, гендиректор CarPrice Денис Долматов, основатель «Мосигры» Дмитрий Кибкало, основатель Wild Wild Влад Минин, основатель системы развития человека ИСТОЧНИК Кирилл Любин и другие.

Московский предпринимательский форум пройдет 27 мая 2019 года на «ВТБ Арене», зарегистрироваться для бесплатного участия в форуме может любой желающий на сайте https://mnp2019.ru

