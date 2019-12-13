Премию Рунета получили региональные партнёры Портала поставщиков
В 16-й раз состоялась церемония вручения премии Рунета лидерам цифровой отрасли. В номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы» Премии были удостоены Кузбасс и Тюменская область.
«Знаковую статуэтку получили и представители регионального бизнеса. Их присутствие на портале очень важно, поскольку именно растущее количество пользователей является индикатором успешности проекта. Более 160 тысяч поставщиков доверяют ресурсу, используя его в качестве дополнительного канала продаж своих товаров и услуг. Доверие бизнеса на рынке закупок является для нас приоритетом», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, цифровизация в этой области способствовала объединению экономического пространства не взирая на географическое положение. Уже 33 субъекта РФ сотрудничают с Порталом поставщиков и «получают реальную выгоду благодаря нашей совместной работе».
Также дипломы Премии Рунета в номинации «Лучший регион на портале поставщиков» были вручены Орловской, Оренбургской областям и Ямало-Ненецкому автономному округу. Калужская, Псковская и Мурманская области стали «Лучшими региональными заказчиками» Портала.
Среди компаний, которые работают с интернет-ресурсом, статуэтками Премии рунета обзавелись ярославская организация «Компания Тензор», научно-производственная фармкампания «Катрен» из Новосибирска и пермская компания «ТДО».
Руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что около 38% предпринимателей, которые зарегистрированы на Портале, это региональные игроки рынка.
«Масштабирование этого интернет-ресурса на всю страну позволяет показать, что те возможности и ресурсы, которые существуют в столице, доступны и не ограничены для участников из любых регионов, что зайти на рынок закупок могут те, кто раньше думал, что это невозможно», - считает Дёгтев.
Премия Рунета отмечает компании-лидеры в области IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, общественных организаций и государственных ведомств. Кроме того общенациональной наградой поощряются отдельные деятели, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета.
Ранее НСН сообщала, что амбассадоры впервые представят Портал поставщиков Москвы в рамках Российской недели интернета. Ранее сетевой ресурс автоматизации закупок малого объёма уже неоднократно становился участником крупнейшего форума Рунета. Круглый стол, посвящённый Порталу поставщиков, открылся 12 декабря блок-конференцией Недели «Малый и средний бизнес».
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