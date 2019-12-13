Премию Рунета получили региональные партнёры Портала поставщиков

Также дипломы Премии Рунета в номинации «Лучший регион на портале поставщиков» были вручены Орловской, Оренбургской областям и Ямало-Ненецкому автономному округу. Калужская, Псковская и Мурманская области стали «Лучшими региональными заказчиками» Портала.

Среди компаний, которые работают с интернет-ресурсом, статуэтками Премии рунета обзавелись ярославская организация «Компания Тензор», научно-производственная фармкампания «Катрен» из Новосибирска и пермская компания «ТДО».

Руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что около 38% предпринимателей, которые зарегистрированы на Портале, это региональные игроки рынка.

«Масштабирование этого интернет-ресурса на всю страну позволяет показать, что те возможности и ресурсы, которые существуют в столице, доступны и не ограничены для участников из любых регионов, что зайти на рынок закупок могут те, кто раньше думал, что это невозможно», - считает Дёгтев.

Премия Рунета отмечает компании-лидеры в области IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, общественных организаций и государственных ведомств. Кроме того общенациональной наградой поощряются отдельные деятели, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета.

Ранее НСН сообщала, что амбассадоры впервые представят Портал поставщиков Москвы в рамках Российской недели интернета. Ранее сетевой ресурс автоматизации закупок малого объёма уже неоднократно становился участником крупнейшего форума Рунета. Круглый стол, посвящённый Порталу поставщиков, открылся 12 декабря блок-конференцией Недели «Малый и средний бизнес».



