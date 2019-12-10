Портал поставщиков представят на Российской неделе интернета
Амбассадоры впервые представят Портал поставщиков Москвы в рамках Российской недели интернета. Ранее сетевой ресурс автоматизации закупок малого объёма уже неоднократно становился участником крупнейшего форума рунета.
Круглый стол, посвящённый Порталу поставщиков, откроет 12 декабря блок-конференцию Недели «Малый и средний бизнес». Начало в 12:30, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Сейчас на портале уже зарегистрировано 160 тыс поставщиков. За последний год прирост аудитории составил 35 процентов. В рамках круглого стола предприниматели и, в первую очередь амбассадоры портала, представят свои предложения по его развитию. Эксперты обозначат тенденции рынка малых закупок.
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