Предприниматели поборются за право представлять портал поставщиков

Пользователи интернет-ресурса «Портал поставщиков» уже подают заявки на звание амбассадора портала. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Стать амбассадором портала – большая ответственность. Претендент должен работать на рынке закупок через портал, ему необходимо разделять ценности портала – добросовестность и октрытость. Информацию обо всех претендентах тщательно проверяют кураторы проекта, большое значение имеют отзывы заказчиков. Потенциальные амбассадоры активно подают заявки и размещают публикации о портале поставщиков в социальных сетях», - сообщил Геннадий Дёгтев.

Он рассказал, что поставщики не могут получить звание амбассадора, если расторгнутые контракты их компании превышают 5 процентов от общего объема исполненных. Наряду с этим, соискателю, чтобы стать представителем бренда необходимо разместить свою историю успеха в социальных сетях с хештегами #ПорталПоставщиков и #ВсеРешаетКонкуренция согласно первому отборочному этапу.

«На рынке закупок много стереотипов. Амбассадорам предстоит не просто рассказывать об инструменте, который успешно используют в своей работе, они по сути будут менять мышление тех, кто не верит в открытость и прозрачность контрактной системы. Это важно для создания здоровой конкурентной среды. Конкуренция – мощный стимул для развития и создания качественной городской среды», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Работа на портале поставщиков активно развивает бизнес, отмечает в своей публикации руководитель договорного отдела компании «Аракс» Ольга Широкова.

«Благодаря заключению договоров через портал поставщиков, и грамотно выстроенной политики компании, наше направление по инвентаризации стало активно развиваться», - сообщает Ольга Широкова.

Портал поставщиков позволяет увеличить объемы продаж компании, рассказала в публикации юрисконсульт и финансовый директор компании «ТП ЯГУАР ЦЕНТР» Алена Кокуева.

«Наша компания создана не так давно, в феврале 2017 года. Первым шагом для роста продаж стало освоение электронной площадки портала поставщиков и тем самым нам удалось повысить объем отгрузки и увеличить прибыль компании. Портал поставщиков позволяет каждому поставщику попробовать свои «силы»», - сообщила Кокуева.

Интернет-ресурс выступает в роли социального лифта для развития малого бизнеса, отмечает генеральный директор группы компаний «Консул» Евгений Степанов в своей публикации.

«Портал поставщиков - социальный лифт, платформа для старта и развития бизнеса. Вчерашний студент пройдет аккредитацию на портале и сегодня заключает государственные контракты. Раньше об этом можно было только мечтать. Поддержка малого бизнеса и микро-предприятий чувствуется буквально во всей философии портала поставщиков», - считает Евгений Степанов.

Проект «Амбассадоры портал поставщиков» не имеет временных границ. О первом пуле послов бренда планируют сообщить в ближайшие две недели.

Напомним, что прием заявок стартовал 22 апреля. Подробную информацию о том, как стать амбассадором портала поставщиков, можно получить на сайте участников конкурсного отбора.

