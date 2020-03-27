Портал поставщиков продолжит привлекать регионы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что популярность Портала поставщиков столицы растет среди субъектов РФ. По его мнению, этому способствует бесплатная обучающая компания по работе с закупками малого объема, которая организована в онлайн и офлайн режимах.
Пока лидерами по активности на ресурсе остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, но 2019 и начало 2020 года показали, что, например, Новгородская и Кемеровская области, Пермский край, а также Ямало-Ненецкий АО немногим уступают столичным регионам.
Руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что Портал поставщиков сохранит ориентир на регионы в своем развитии.
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