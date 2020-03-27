Портал поставщиков продолжит привлекать регионы

Пока лидерами по активности на ресурсе остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, но 2019 и начало 2020 года показали, что, например, Новгородская и Кемеровская области, Пермский край, а также Ямало-Ненецкий АО немногим уступают столичным регионам.

Руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что Портал поставщиков сохранит ориентир на регионы в своем развитии.



