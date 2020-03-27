Москва выставила на торги два участка под строительство промышленных предприятий

В столице состоится сразу два аукциона по аренде земельных участков промышленно-производственного назначения по льготной ставке 1,5% от кадастровой стоимости. Объекты находятся в Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах Москвы.

«Строительный объем каждого из промышленных комплексов составит больше 10 тысяч квадратных метров, это должны быть достаточно крупные предприятия. Победители городских торгов смогут арендовать участки в течение 4,5 лет. После окончания строительства и регистрации права собственности на объекты арендаторы смогут перейти на долгосрочную аренду на 49 лет», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что «Москва заинтересована в строительстве новых производственных объектов и стремится обеспечить максимально выгодные условия для инвесторов».

Стартовая цена аренды участка на улице Верхние поля, владение 51 составит 860,1 тыс рублей, а на улице Поморская, дом 29 – 987,8 тыс рублей. Общая площадь земельных участков составляет 1,35 га.

«Конкуренция на таких торгах обычно - 2-3 компании на лот», - уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Кроме специальной арендной ставки, столичным правительством предусмотрены и другие меры поддержки промышленных предприятий. Например, предприятия, которые имеют специальные статусы - промкомплекс или резидент ОЭЗ - могут получать поддержку города в виде налоговых льгот, что поможет сэкономить от 17 до 47% на налогах.

Прием заявок на участие в торгах по объекту на Поморской улице и на Верхних полях осуществляется до 24 апреля 2020 года. Подробнее узнать о городских аукционах можно на инвестиционном портале Москвы.

Ранее НСН сообщала, что Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на электронные торги право аренды двухэтажного здания в Хамовниках - объекта культурного наследия регионального значения. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая 2020 года, сами торги пройдут 14 мая 2020 года.

