Заказчики и предприниматели Салехарда познакомятся с порталом поставщиков

Открытые семинары для заказчиков и предпринимателей Ямало-Ненецкого автономного округа по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» пройдут в Салехарде 25 апреля.

Живое общение с пользователями портала поставщиков необходимо не только участникам рынка закупок, но и разработчикам, идеологам интернет-ресурса малых закупок, поэтому команда портала с готовностью приняла приглашение ямальских властей и отправилась в Салехард, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Около 300 заказчиков и предпринимателей Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировались на бесплатные семинары по работе с интернет-ресурсом «Портал поставщиков», который является цифровым инструментом для проведения закупок малого объема. И если учесть, что пока порталом пользуются около 50 ямальских предпринимателей и государственных заказчиков, интерес к ресурсу более чем высокий. В целом, практика проведения выездных семинаров по работе с порталом поставщиков находит большой отклик среди предпринимательского сообщества и контрактных служб регионов», – подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Он напомнил, что в 2019 году Департамент города Москвы по конкурентной политике и Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа подписали соглашения о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков».

Семинары включают в себя теоретическую и практическую части и разделены на два блока – для заказчиков и для поставщиков.

Начало регистрации заказчиков в 09:00. Начало регистрации предпринимателей в 14:00. Дополнительная информация по участию в семинарах по телефону: 8 (34922) 5-11-41. Мероприятие состоится в окружном Правительстве (проспект Молодежи, 9, ауд. 333).

Организаторы мероприятия – Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Департаментом государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа.

О технологических возможностях и экономических эффектах от использования автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков» расскажут представители Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Перед началом семинара запланировано выступление директора департамента государственного заказа ЯНАО Олега Клочкова.

Материалы предыдущих семинаров можно найти на сайте.

Аудитория «Портала поставщиков» выросла за прошлый год на 60 тысяч новых пользователей. Сообщается, что ежедневно на сайте регистрируются около 200 новых поставщиков.

