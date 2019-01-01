Портал поставщиков откроет рынки для бизнеса Крыма и Нижегородской области

Власти Республики Крым и Нижегородской области выбрали автоматизированную информационную систему «Портал поставщиков» в качестве цифрового инструмента для проведения закупок малого объема.

В рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Москвы подписало соглашения с правительством Республики Крым и Нижегородской области о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков».

Перспективным решением для поддержки малого предпринимательства назвал интернет-ресурс «Портал поставщиков» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Нижегородская область является одним из лидеров страны по уровню развития малого и среднего предпринимательства. И значение МСП будет только возрастать. Только в результате реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» количество занятых в малом и среднем бизнесе в регионе должно увеличиться на 122 тысячи человек. Конечно, власти региона крайне заинтересованы в том, чтобы у предпринимателей было как можно больше каналов для сбыта своей продукции. Знаю, что у субъектов малого бизнеса очень большой интерес к порталу поставщиков и есть желание с ним активнее работать. Теперь вместе с Москвой будем оказывать методическую поддержку заказчикам и поставщикам Нижегородской области по работе с цифровой системой», - подчеркнул Глеб Никитин.

Портал поставщиков создает единое открытое пространство для всех участников сферы закупок, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Благодаря интеграции с порталом поставщиков закупать необходимые товары и услуги региональным заказчикам станет гораздо проще. В свою очередь Москва рассчитывает на взаимный рост товарных отношений с субъектами, а соответственно и рост конкуренции. Только в прошлом году через портал поставщиков заказчики Москвы и коммерческие организации Республики Крым заключили 2,6 тысячи контрактов, большая часть из которых на предоставление услуг по санаторно-курортному лечению и поставку лекарственных препаратов. С нижегородскими поставщиками в прошлом году заключены почти 7 тысяч контрактов. В основном закупки предусматривали поставку топлива по смарт-картам и строительных товаров», - отметил Геннадий Дегтев.

Он добавил, что ежедневно портал поставщиков прирастает новыми пользователями и их количество исчисляется сотнями.

«В настоящее время на портале зарегистрированы и работают более 150 тысяч коммерческих организаций и теперь, с учетом подписанных на ПМЭФ-2019 соглашений, технические возможности ресурса будут применять заказчики из 32 регионов. Успешный опыт от работы с системой является самой действенной рекламой. Так, портал поставщиков, как инструмент для закупок малого объема, был представлен делегации Республики Крым на Российском инвестиционном форуме в Сочи этой весной. И теперь, спустя три месяца, в Санкт-Петербурге с субъектом подписано соглашение», - заметил Геннадий Дёгтев.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

