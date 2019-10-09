Портал поставщиков может стать лучшим проектом для поддержки бизнеса

Портал поставщиков претендует на победу в престижном Всероссийском конкурсе социально-экономических практик, как один из лучших проектов по поддержке бизнеса и развитию экспорта.

Как рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, конкурс в этом году базируется на 12 национальных проектах.

«Улучшение инвестиционного климата, расширение присутствия малого и среднего бизнеса, увеличение количества самозанятых граждан – все эти факторы способствуют востребованности портала», - отметил вице-мэр.

По его словам, за несколько лет порталу удалось превратиться из небольшого регионального проекта для автоматизации закупок малого объёма в ресурс всероссийского масштаба.

«Благодаря активной работе Департамента по конкурентной политике», - подчеркнул вице мэр.

Глава департамента Геннадий Дёгтев отметил, благодаря порталу рынок интернет-закупок пополнился 170-ю поставщиками, при это 90% из них являют малыми или средними предпринимателями

«И все они готовы или уже предлагают свои товары и услуги заказчиком внутри своих регионов и далеко за их пределами. Рассчитываем, что участие в конкурсе поможет еще больше проинформировать рынок о возможностях интернет-площадки и, тем самым, помочь в развитии контрактной системы», - добавил Дёгтев.

Он также подчеркнул, что пользователи портала могут не только пользоваться сервисами сайта, но и сравнивать цены на продукцию, пользоваться упрощенной электронной подписи, а также сотрудничать с другими интернет-площадками.

Напомним, организатором Всероссийского конкурса социально-экономических практик выступает выступает Агентство стратегических инициатив. Конкурс проводится с 2016 года. Проголосовать за Портал поставщиков в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» можно на сайте Агентства стратегических инициатив до 31 октября 2019 года.

