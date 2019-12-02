Амбассадоры представят Портал поставщиков в рамках Российской недели интернета

В этом году организаторы предлагают обновлённый формат Russian Internet Week (RIW), Москва планирует представить ключевой инструмент города для работы малого бизнеса на рынке закупок – Портал поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За годы своего существования RIW зарекомендовал себя как авторитетная площадка для ведения диалога власти и бизнеса, обмена опытом и достижениями. Если говорить о портале поставщиков, то этот инструмент для работы малого бизнеса на рынке малых закупок можно смело отнести к достижениям. По прогнозам, объем закупок малого объема на портале составит в этом году 45 млрд рублей с учётом подключенных регионов. Сегодня их порядка 30-ти. Портал делает рынок закупок более открытым и прозрачным, а значит, и доступным для малого бизнеса. Важно, что о преимуществах этого инструмента начали говорить сами представители бизнеса. Именно поэтому на форуме портал будут представлять амбассадоры. А специалисты, кто обеспечивает работу платформы и её совершенствование, лишь дополнят сказанное предпринимателями», — сказал Владимир Ефимов.

Программа RIW будет поделена на блок-конференции. Блок «Малый и средний бизнес» откроет круглый стол «Портал поставщиков: точка входа на рынок малых закупок», сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Цифровая трансформация идёт полным ходом. И портал поставщиков становится убедительным индикатором происходящих процессов. 160 тыс поставщиков зарегистрированы на портале на данный момент. Ежемесячно регистрируются более 3 тыс. предпринимателей. За последний год прирост аудитории составил 35 процентов. Нам важно понимать, насколько удобен инструмент и как его необходимо совершенствовать. Без обратной связи это сделать невозможно. В рамках круглого стола надеемся получить предложения и идеи от предпринимателей и , в первую очередь от амбассадоров портала. Разработчики расскажут о том, как будет меняться портал. Эксперты поделятся своими наблюдениями и обозначат тенденции рынка малых закупок», — сказал Геннадий Дёгтев.

В работе круглого стола примут участие разработчики Портала поставщиков, предприниматели, успешно работающие на рынке городского заказа с его помощью, а также представители АО ЕЭТП и Департамента информационных технологий города Москвы.

Круглый стол «Портал поставщиков: точка входа на рынок малых закупок» пройдёт 12 декабря в рамках Российской недели интернета. Начало в 12:30. Место проведения: ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12.

Дни московской конкуренции — масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель — привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

