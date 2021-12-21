Помещение в центре Москвы можно купить через аукцион
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в Таганском районе столицы.
Объект находится на втором этаже семнадцатиэтажного жилого дома на улице Марксистская, 9. Площадь 255 кв. м. Коммуникации в наличии. Первая линия домов, 2 минуты пешком до станции метро Пролетарская. Начальная цена 23 млн 107 тысяч рублей. Приём заявок до 8 февраля следующего года.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru