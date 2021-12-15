Помещение в историческом комплексе в центре Москвы продадут с аукциона
Стали известны условия электронного аукциона по продаже нежилого помещения свободного назначения в историческом комплексе домов страхового общества «Россия».
Это чердак дома, расположенного по адресу: Сретенский бульвар, д. 6, строение 1.
Его площадь - 107 кв.м., начальная стоимость помещения - немногим более 13 млн рублей. Приём заявок открыт до 13 января следующего года.
Городские власти в обязательном порядке предъявляют определённые требования к будущему владельцу. В документах, связанных с этим лотом, особо подчёркивается, что вся деятельность, связанная с реконструкцией, охраной, сохранением и использованием помещения, должна быть строго согласована с Департаментом культурного наследия города Москвы.
Таким образом, город не потеряет уникальный объект культурного наследия.
Все подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент по конкурентной политике города Москвы.
Комплекс зданий страхового общества «Россия» является объектом культурного наследия федерального значения и включает два корпуса доходных домов, построенных в Москве на рубеже XIX-XX веков. Это квартал в районе Сретенского бульвара, расположенный между Фроловым, Бобровым и Милютинским переулками.
В XVIII веке здесь находился старый почтамт, в конце XIX - народный театр «Скоморох». После его закрытия страховое общество «Россия» решило строить здесь доходный дом. Работу над проектом доверили молодому архитектору – Николаю Проскурнину, который к тому времени уже успел увековечить своё имя, спроектировав Императорскую Академию Художеств в Санкт-Петербурге.
Строительство продолжалось почти три года. В итоге мы можем любоваться домами с фасадами в духе позднего итальянского ренессанса и вензелями страхового общества «Россия». Сохранилась до наших дней и кованая ограда между корпусами. В своё время гений архитектуры Ле Корбюзье был настолько впечатлен этой новостройкой, что почти всерьёз предлагал сохранить её для потомков, а прочую историческую Москву снести.
В числе жильцов дома был художник Илья Репин. В одной из квартир до Революции размещалось правление Футбольной лиги, объединявшей первые футбольные команды Москвы. При Советской власти в первом корпусе размещался Наркомпрос, где некоторое время служил писатель Михаил Булгаков.
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