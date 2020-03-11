Помещение в «Доме с рыцарем» выставлено на торги

Помещение имеет свободное назначение и оборудовано отдельным входом. «Дом с рыцарем» располагается по адресу Садовая-Самотёчная улица, дом 2/12, что «в 10 минутах ходьбы от станции метро «Цветной бульвар», через дорогу от театра кукол имени Образцова», отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля текущего года, аукцион состоится 9 апреля.

Доходный дом в готическом стиле украшен рельефными вставками с фигурами крыльев львов, дам и рыцарского оружия. Центральной фигурой здания 1913 года постройки является рыцарь в латах с мечом, он расположен в нише.

Ранее НСН сообщала, что на минувшей неделе в аукционах по аренде и продаже столичной недвижимости приняло участие 734 представителя бизнеса. Было реализовано в общей сложности 105 лотов. Основными отличительными чертами торгов стали – активность малого и среднего предпринимательства (МСП) и высокий интерес к аренде машино-мест.



