Помещение в «Доме с рыцарем» выставлено на торги

Помещение площадью в 149 кв метров в доходном доме А. В. Шугаевой (также известно как «Дом с рыцарем») выставлено на открытый аукцион. Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать помещение по льготной ставке – цена одного квадратного метра на старте торгов составит одну тысячу рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Итоговая начальная цена за аренду всего помещения начинается от 149,8 тысяч рублей. Это будет первый городской аукцион за право аренды помещения в этом здании после получения им статуса объекта культурного наследия в 2019 году», - уточнил вице-мэр.

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Помещение имеет свободное назначение и оборудовано отдельным входом. «Дом с рыцарем» располагается по адресу Садовая-Самотёчная улица, дом 2/12, что «в 10 минутах ходьбы от станции метро «Цветной бульвар», через дорогу от театра кукол имени Образцова», отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля текущего года, аукцион состоится 9 апреля.

Доходный дом в готическом стиле украшен рельефными вставками с фигурами крыльев львов, дам и рыцарского оружия. Центральной фигурой здания 1913 года постройки является рыцарь в латах с мечом, он расположен в нише.

Ранее НСН сообщала, что на минувшей неделе в аукционах по аренде и продаже столичной недвижимости приняло участие 734 представителя бизнеса. Было реализовано в общей сложности 105 лотов. Основными отличительными чертами торгов стали – активность малого и среднего предпринимательства (МСП) и высокий интерес к аренде машино-мест.


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