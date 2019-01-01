Подведены итоги столичных торгов на прошлой неделе

150 заявителей претендовали на 43 лота, реализованных на электронных аукционах Москвы по продаже и аренде объектов недвижимости на прошлой неделе. Организатором торгов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

Большой интерес предприниматели проявили к процедуре публичного предложения, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«60 предпринимателей претендовали на 9 лотов, реализованных через процедуру публичного предложения, предусматривающую последовательное снижение начальной стоимости до 50 процентов от стартовой цены лота, при условии, если не подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения, начинаются торги на повышение. Самое большое количество заявок — 12 — поступило на лот площадью 104 квадратных метра, расположенный на первом этаже новостройки в Зеленограде. В ходе процедуры стартовая стоимость пошла на повышение и составила 58 тысяч рублей за квадратный метр», – сообщил Геннадий Дёгтев.

Как рассказал представитель победителя процедуры Зеленограде, расположение в развивающемся районе, первый этаж и отдельный вход позволяют рассмотреть разные варианты бизнеса. Однако компания склоняется к тому, чтобы открыть на приобретённых площадях детский развивающий центр.

Также высоким спросом пользовались машиноместа, реализуемые через публичное предложение. «Впервые у горожан появилась возможность купить парковочное место по сниженной цене. В среднем на лот претендовали 2–3 участника. Средняя стартовая цена была снижена на 45 процентов и составила 15,6 тысяч рублей за квадратный метр», – рассказал Геннадий Дёгтев.

12 лотов реализованы на торгах по продаже. В среднем на каждый объект претендовали три участника, средняя итоговая цена 1 квадратного метра составила 54 тысячи рублей. Большинство заявок были поданы на объекты площадью от 200 квадратных метров.

Высокий спрос показали торги по продаже квартир от ГУП «Моссоцгарантия». На 9 квартир претендовали 25 человек. Среднее превышение цены составило 7 процентов, средняя стоимость «квадрата» - 188,8 тысяч рублей. Лот-рекордсмен по количеству претендентов расположен в доме на Большой Филёвской улице. В торгах приняли участие 8 человек, а стартовая цена увеличилась на 13 процентов.

На торгах по аренде реализованы семь объектов, расположенные в ЦАО и ВАО. Средняя итоговая ставка 1 квадратного метра составила 15 тысяч рублей в год.

