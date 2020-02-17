Почти 30 объектов в Москве проданы на «альтернативных» аукционах
Альтернативные форматы открытых торгов по объектам недвижимости в Москве собрали больше 300 заявок за прошлую неделю. Таким образом было реализовано 28 лотов из 70 ушедших с аукционов. Это нежилые помещения и машино-места, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.
Традиционным форматом считается аукцион на повышение цены, «альтернативными» – продажа через публичное предложение или без объявления цены. Как отмечает глава Департамента Иван Щербаков, продажа через публичное предложение позволяет купить объект дешевле, иногда даже за половину стартовой цены. На торгах без объявления цены побеждает тот, кто предложит лучшую цену.
Оба формата пользуются высоким спросом среди инвесторов, констатируют власти Москвы: средняя конкуренция за такие объекты составила 11 участников за лот.
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