На городской аукцион выставлен объект под образовательное учреждение. Уточняется, что его площадь составляет порядка 570 квадратных метров.

Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Его руководитель Геннадий Дёгтев рассказал, что Москва выставляет на городские аукционы объекты образовательного назначения, чтобы обратить внимание инвесторов на социально значимые сферы жизни столицы.

«Инвесторaм предлaгaется приобрести объект под обрaзовaтельное учреждение площaдью 569,2 квaдрaтных метрa в Зaмоскворечье. По итогaм торгов будущий влaделец здaния сможет открыть чaстную школу в пределaх Сaдового кольцa. Востребовaннaя локaция и рaйон с высокорaзвитой инфрaструктурой позволяют говорить о том, что спрос нa объект у инвесторов будет высоким», - пояснил Дёгтев.

По словам директора по консалтингу и развитию KEY CAPITAL Эвелины Ишметовой, начальная стоимость лота, которая была заявлена, полностью соответствует среднерыночным ценам в сфере недвижимости. Она пояснила, что помещения первого этажа под продажу оценивается в среднем в 100 тысяч рублей за кв.м.

«Помещения первого этaжa под ритейл оценивaются около100 тысяч рублей зa квaдрaтный метр в конкурентном прострaнстве. Однaко стоит помнить о том, что помимо основных инвестиций инвестору потребуется провести ремонтные рaботы в помещении», - отметила Ишметова.

Выставленный объект располагается в районе Замоскворечье по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 6. Имеется отдельный вход. Ближайшая станция метро «Добрынинская» находится в 10 минутах пешей ходьбы. Рядом с объектом находятся современные жилые комплексы и детские площадки, дошкольные учреждения, а также объекты здравоохранения.

В данный момент объект находится в хозяйственном управлении «Центр управления городским имуществом».

Начальная цена объекта составляет 48,1 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 октября 2019 года.

Торги пройдут 9 октября.

Ознакомиться с полным перечнем объектов в Центральном административном округе можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

