Дарчиев: В разговоре с лидером США тема встречи Путина и Трампа не затрагивалась
Тема встречи лидера России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на встрече американского президента с послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым в Белом доме не затрагивалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы российской дипмиссии.
По его словам, этот вопрос не мог затрагиваться, так как это было протокольное мероприятие. Дипломат указал, что в настоящее время идет подготовительная работа, однако конкретной договоренности нет.
Дарчиев отметил, что встреча с Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная.
Посол также считает, что Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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