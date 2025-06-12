На руднике в Якутии обрушилась порода, под завалами находятся люди

В Якутии на руднике «Сарылах» произошло обрушение горной породы, сообщает в Telegram региональное ГУ МЧС РФ.

В Воркуте произошла авария на шахте «Комсомольская»

Предварительно, под завалами находится два человека. Обрушение произошло на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ.

Ранее рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: perm.sledcom.ru
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