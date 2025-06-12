На руднике в Якутии обрушилась порода, под завалами находятся люди
12 июня 202506:01
В Якутии на руднике «Сарылах» произошло обрушение горной породы, сообщает в Telegram региональное ГУ МЧС РФ.
Предварительно, под завалами находится два человека. Обрушение произошло на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ.
Ранее рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На руднике в Якутии обрушилась порода, под завалами находятся люди
- Косачев указал на «хороший знак» в диалоге с Киевом
- В Госдуме заявили, что россиянам запретят содержать дома львов, дельфинов и жирафов
- Посол РФ: Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения
- Дарчиев: В разговоре с лидером США тема встречи Путина и Трампа не затрагивалась
- Алаудинов: Всё больше украинских пленных хотят получить гражданство РФ
- СМИ: Израиль на грани нападения на Иран
- В МИД РФ заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС
- Посол России: РФ и США как великие державы обречены на мирное сосуществование
- Временные ограничения введены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru