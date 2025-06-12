Посол РФ: Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения

У российского и американского бизнеса есть большая заинтересованность в возобновлении прямого авиационного сообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посола России в США Александра Дарчиева.

Прямое авиасообщение могут открыть между РФ и Малайзией

По его словам, власти двух стран обсуждают данный вопрос. «Мы этот вопрос ставим», - отметил дипломат.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также заявил, что Москва и Вашингтон ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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