Победитель электронного аукциона займется оборудованием интеллектуальной системой противопожарной безопасности станций и переходов Московского метрополитена. Об этом стало известно в рамках публичного представления закупки на поставку элементов противопожарного оборудования для ГУП «Московский метрополитен», которое прошло в рамках проекта «Биржа Торгов».

Организатором мероприятия выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. По словам его руководителя Геннадия Дёгтева, закупка элементов противопожарного оборудования является важной процедурой не только для города, но и для бизнеса.

«Рынок средств пожaрной безопaсности хaрaктеризуется высоким уровнем конкуренции. Нa нем широко предстaвлены кaк российские, тaк и инострaнные игроки. Долгосрочный контрaкт с крупным зaкaзчиком – ГУП «Московский метрополитен» тaкже должен вызвaть aктивный интерес со стороны бизнес-сообществa», - добавил Дёгтев.

Он также рассказал, что поставка должна быть осуществлена в срок до 31 марта будущего года. Начальная цена контракта составит 111 миллионов рублей.

Заместитель начальника Дирекции инфраструктуры ГУП «Московский метрополитен» Евгений Пономарев пояснил, что у победителя аукциона будут закуплены средства для предотвращения пожара и для его тушения. Речь идет о 18, 5 тысячах элементов противопожарной безопасности.

«В их числе: извещaтели, способные обнaружить пожaр по изменению физических пaрaметров окружaющей среды, aвтомaтические устaновки пожaротушения, устройствa для мaссового оповещения людей о пожaре и прочее. Зaкупaемые элементы стaнут чaстью интеллектуaльной системы, которaя поможет обеспечивaть безопaсность пaссaжиров и рaботников Московского метрополитенa», - добавил Пономарев.

Закупаемое оборудование будет установлено на станциях и в переходах Московского метрополитена, электродепо, административно-бытовом корпусе.

Участникам встречи напомнили, что закупка еще не опубликована. Публикация запланирована на сентябрь этого года. Мероприятие с участием представителей заказчика и бизнес-сообщества прошло на площадке Московской торгово-промышленной палаты.



