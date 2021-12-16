Пилотный проект «Культура конкуренции» для школьников прошел в Москве

В Москве состоялся пилотный проект «Культура конкуренции», посвященный дополнительному образованию учеников предпринимательских классов столичных школ. Он инициирован Департаментом по конкурентной политике совместно с Московским университетом правительства Москвы и Городским методическим центром.

В пилотном проекте приняли участие 10 столичных школ. 250 учеников в игровой форме узнали про основные инструменты создания развитой конкурентной среды. Программа состояла из семинаров «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговой игры «Город будущего».

Цель первого семинара заключалась в формировании понятия о конкуренции как о естественном процессе, а также о важности прозрачности этой системы. Второй и третий семинары создавали представление о конкурентной среде, духе состязания, важности детального изучения вопроса, а также умении слушать и слышать потребности сторон. На последнем семинаре для участников провели увлекательную игру, в ходе которой ребята выступали заказчиками и поставщиками услуг, попробовали свои силы в сооружении городских объектов.

Заявленная организаторами цель программы - показать школьникам, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни и это нормальное состояние общества. Об этом рассказал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Благодаря программе учащиеся начали разбираться в таких понятиях, как рыночные механизмы конкуренции, прозрачность и честность по отношению к процедурам и участникам. Они также учатся находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах и применять полученные знания на практике - в смоделированных кейсах торгов и закупок.

Экспертами выступили представители Департамента по конкурентной политике. Они делились своим опытом с методологами университета, которые переводили теорию и кейсы на понятный для детей язык, готовили тренеров, помогали с проведением самих занятий. Программа получилась полезной и увлекательной благодаря тому, что лекция занимала лишь малую часть каждого семинара. Например, школьники в рамках деловой игры смогли убедиться, что лучший результат достигается именно в конкурентной среде. На другом занятии учащиеся сами разрабатывали критерии для конкурсного отбора в школу с учетом новых знаний, которые они получили в рамках программы.

Проект «Культура конкуренции» предполагается масштабировать и сделать постоянным для периодического проведения в столичных школах. В дальнейшем он может вырасти в курс на семестр или полугодие. Проект может также стать основой для проведения городских школьных игр и чемпионатов по экономическим играм с фокусом на конкуренцию.

