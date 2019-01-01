Песню о ценностях представит студент из Уганды на ЧМ по «Футболу для дружбы»

«Я невероятно счастлив, что получил приглашение представить песню на Чемпионате мира по «Футболу для дружбы». Уверен, что эта песня позволит участникам программы взглянуть на мир другими глазами — на мир равных возможностей, свободный от любых барьеров и границ», — поделился Дэвис Каньола.

Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В рамках финальных мероприятий состоятся Международный форум «Футбол для дружбы» и Чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого пройдёт 1 июня в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор.

