Песню о ценностях представит студент из Уганды на ЧМ по «Футболу для дружбы»
Студент из Уганды Дэвис Каньола представит песню о Девяти ценностях Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» на церемонии награждения в Мадриде 1 июня.
Как рассказывает сам Каньола, песня была написана им зимой 2018 года, и после выхода стала настоящим хитом в Уганде. Любопытна и история её создания: о «Футболе для дружбы» Дэвису рассказал Юный тренер Чарльз Луанга. Он не только познакомил студента с программой, но и поделился ценностями, которые прививает проект. К Девяти ценностям относят дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.
«Я невероятно счастлив, что получил приглашение представить песню на Чемпионате мира по «Футболу для дружбы». Уверен, что эта песня позволит участникам программы взглянуть на мир другими глазами — на мир равных возможностей, свободный от любых барьеров и границ», — поделился Дэвис Каньола.
Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В рамках финальных мероприятий состоятся Международный форум «Футбол для дружбы» и Чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого пройдёт 1 июня в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор.
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