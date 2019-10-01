Пермский предприниматель стал амбассадором Портала поставщиков

Руслану Давлетшину предстоит участвовать в доработке юзабилити ресурса, представлять возможности Портала поставщиков представителям МСП, которые только выходят на рынок закупок и обращать внимание государственных заказчиков на вопросы, которые необходимо доработать в интересах бизнеса.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что уже 33 региона России имеют доступ к интернет-ресурсу.

«Свыше 5 тысяч предпринимателей из Пермского края работают сегодня на Портале поставщиков. Руслан Давлетшин стал одним из двух предпринимателей, которые представляют российские регионы в этом проекте», - отметил Дёгтев.

По его словам, ранее «лицами» портала были лишь московские предприниматели, а участие региональных представителей в проекте амбассадоров будет способствовать демонстрации субъектам РФ возможностей интернет-ресурса. Что портал работает не только в столичном регионе и, представители МСП также могут проводить свои контракты через него. Также руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике считает, что присутствие компаний из регионов будет стимулировать московских коллег поставлять услуги и товары на экономически выгодных условиях.

Отбор новых «лиц» Портала поставщиков проводился на основе добросовестности исполнения контрактов, желании развивать и развиваться с контрактной системой, не маловажным критерием стала и инициативность конкурсантов.

Компания ООО «ТДО» занимается поставкой товаров для хозяйственно-административной деятельности различных предприятий: канцтовары, хозяйственные товары, бытовая химия, мебель и прочее.

«С января этого года мы работаем на Портале поставщиков, и наша база за это время существенно расширилась. Пока мы сотрудничаем с заказчиками только Пермского края, но надеемся выйти и на другие рынки, в том числе и на Москву», - отметил новый амбассадор Руслан Давлетшин.

Ранее НСН сообщала, что вторым региональным амбассадором стал руководитель отдела тендерных закупок ООО «Секретория» Руслан Темержанов из Оренбургской области.



