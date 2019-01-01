Основные темы на ПМЭФ показали актуальность для страховщиков

В Санкт-Петербурге проходит второй день международного экономического форума. Основная аудитория мероприятия — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, министры, губернаторы. В работе форума также участвует делегация «Ингосстраха». Генеральный директор компании Михаил Волков рассказал НСН о стратегическом значении форума и цифровых решениях для клиентов, которые страховщик активно применяет уже сегодня.

«Такого сосредоточения лиц, принимающих решения, как на ПМЭФ, сложно представить в других местах. А для нас, что очень важно, все эти люди – участники форума – или наши существующие, или потенциальные клиенты. Конечно, для нас встреча с этими лицами – основная цель посещения форума. Из первых уст мы можем услышать, что происходит, как будет развиваться экономика, и откорректировать свои действия. Тема этого года – формирование повестки устойчивого развития, это ровно то, чем мы занимаемся в "Ингосстрахе" сегодня. Я считаю, что сейчас правильный период для экономики, для страны и для российского бизнеса, чтобы сформировать повестку устойчивого развития на долгосрочное будущее. Мы очень много инвестируем в развитие цифровых технологий, все наши продукты, в первую очередь розничные, доступны сегодня онлайн. Мы делаем все для того, чтобы повысить удовлетворенность клиента от общения с нашей компанией, чтобы оно было максимально удобным и быстрым. И как мне кажется, делаем это достаточно успешно», - отметил он.

Также одна из наиболее актуальных тем на ПМЭФ – это цифровизация. «Ингосстрах» активно интегрирует технологические инструменты в бизнес-процессы. В прошлом году компания первой на рынке предложила клиентам воспользоваться услугой самоосмотра при страховании каско в мобильном приложении, дала возможность урегулировать ДТП и получить направление на ремонт на СТОА без визита в офис страховой компании.

Петербургский международный экономический форум является одним из важнейших индикаторов в оценке состояния российской экономики. Всего с 6 по 8 июня пройдет 170 мероприятий деловой программы.

