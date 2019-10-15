Почти в 30 раз выросло число желающих построить спорткомплексы в Москве
Департамент города Москвы по конкурентной политике фиксирует рекордное количество инвесторов, которые готовы участвовать в аукционах за право аренды земельных участков под строительство спортивных комплексов в столице. Так в сравнении с 2018 годом, в 2019 году число желающих выросло в 29 раз. К примеру, с января по сентябрь текущего года на один участок претендовало порядка шести участников, а годом ранее этот показатель был равен одному инвестору.
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал в эфире НСН с чем связан рост.
«С начала этого года 58 инвесторов претендовали на право аренды десяти земельных участков с последующим строительством физкультурно-оздоровительных комплексов на их территории. Такая тенденция связана, с одной стороны, с появлением большего числа таких лотов на торгах, с другой - с увеличением интереса инвесторов именно к этому направлению деятельности», - пояснил вице-мэр.
Максимальное число инвесторов приняло участие в торгах за право строительства спорткомплекса на Ленинском проспекте – 12 желающих. В связи с чем стоимость лота выросла в 13 раз. Около 10 компаний боролись за объекты в районах Выхино-Жулебино, Зябликово. Восемь участников торгов было зафиксировано в аукционе на земельный участок в Дмитровском районе.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что столь высокий спрос связан с возрастающей популярностью у москвичей здорового образа жизни.
«Спрос на земельные участки под физкультурно-оздоровительные комплексы стабилизировался. Во многом на этом сказалась общая тенденция к здоровому образу жизни. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди сами заявляют о желании видеть рядом со своим домом современные спортцентры. Наши аукционы знают такие примеры. И учитывая все это, рынок фитнес-услуг – один из самых высококонкурентных, что подтверждается и количеством участников на торгах. При этом большая активность наблюдается во всех частях столицы», - уточнил Дёгтев.
Он также отметил ответственность и «большие вызовы» для инвесторов и компаний в связи с высокой конкуренцией на рынке фитнес-индустрии. Вопросы данного характера подлежат обсуждению в рамках городского проекта «Дни московской конкуренции» в дискуссии мероприятия «Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди», считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Ранее НСН сообщала, что развитие конкуренции на социально-значимых рынках столицы обсудят более сотни спикеров. Диалог состоится в рамках стартового мероприятия, которое откроет проект «Дни московской конкуренции» 22 октября. Участники конференции «Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди» обсудят состояние рынков, а также факторы, которые влияют на их развитие.
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