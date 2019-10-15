Почти в 30 раз выросло число желающих построить спорткомплексы в Москве

Департамент города Москвы по конкурентной политике фиксирует рекордное количество инвесторов, которые готовы участвовать в аукционах за право аренды земельных участков под строительство спортивных комплексов в столице. Так в сравнении с 2018 годом, в 2019 году число желающих выросло в 29 раз. К примеру, с января по сентябрь текущего года на один участок претендовало порядка шести участников, а годом ранее этот показатель был равен одному инвестору.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал в эфире НСН с чем связан рост.

«С начала этого года 58 инвесторов претендовали на право аренды десяти земельных участков с последующим строительством физкультурно-оздоровительных комплексов на их территории. Такая тенденция связана, с одной стороны, с появлением большего числа таких лотов на торгах, с другой - с увеличением интереса инвесторов именно к этому направлению деятельности», - пояснил вице-мэр.