Объем контрактов жизненного цикла в здравоохранении Москвы превысил 31 млрд рублей

Москва в конце 2019 года начала заключать контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения. За это время соглашения на общую сумму более чем 31 млрд рублей были подписаны с известными мировыми производителями техники. В их числе Philips, Siemens, GE, Canon. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что контракты жизненного цикла (КЖЦ) предусматривают не только приобретение товара, но и дальнейшее обслуживание и ремонт со стороны поставщика в течение всего срока службы.

«Контракты жизненного цикла позволяют получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования, и включают в себя его сервисное обслуживание производителем. КЖЦ уже доказали свою эффективность в транспортной сфере и ЖКХ, и с прошлого года мы начали заключать такие контракты в здравоохранении. Совокупный объем КЖЦ Москвы сегодня составляет около 515 млрд рублей, из них в медицине более 31 млрд рублей», - отметил Ефимов.

В свою очередь, заммэра Анастасия Ракова подчеркнула, что использование контрактов жизненного цикла позволяет значительно снизить первоначальную цену оборудования.

«Москва продолжает реализацию масштабной программы закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла. Сейчас мы начали второй этап программы – уже объявлены или состоялись закупки по заключению контрактов на маммографы и цифровые рентген-аппараты. По уже завершившимся конкурсным процедурам среднее снижение первоначальной цены составило около 47%», - отметила Ракова.

Она добавила, что на каждый лот было подано от 2 до 7 предложений от разных производителей медоборудования. Конкуренция позволила значительно снизить цену договора. Максимальное снижение на торгах доходило до 70%.

Помимо этого, Москва проводит торги на закупку медицинского оборудования совместно с другими регионами. Такая кооперация заказчиков позволяет не только приобретать оборудование на 50% дешевле по сравнению с начальной ценой, но и получать возможность подписывать договоры непосредственно с производителями медоборудования, которые несут ответственность не только за его поставку, но и за работоспособность. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.



