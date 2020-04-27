Объем контрактов на Портале поставщиков вырос в два раза
В первом квартале 2020 года объем заключенных контрактов на интернет-ресурсе Портал поставщиков вырос в два раза. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.
Он также отметил, что уже сегодня участвовать в закупках могут представители бизнеса из всех субъектов РФ, уже же пользуются ресурсом порядка 34 регионов.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков уверен, что на прирост в количестве контрактов повлияли и технические доработки платформы – весь необходимый функционал доступен каждому пользователю Портала поставщиков и в дистанционном режиме. Также в штатном режиме работает служба поддержки и, выходят в запланированные сроки обновления для удаленной работы, несмотря на любые изменения в стране.
Ранее НСН сообщала, что на Портале поставщиков за первый квартал 2020 года с помощью инструмента котировочных сессий - упрощенных электронных аукционов было заключено 35 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом. Это в полтора раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн
- Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва
- Путин присвоил доктору Рошалю звание Героя Труда
- От пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
- Роспотребнадзор поддержал продление самоизоляции в России до 12 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru