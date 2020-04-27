Объем контрактов на Портале поставщиков вырос в два раза

В первом квартале 2020 года объем заключенных контрактов на интернет-ресурсе Портал поставщиков вырос в два раза. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Он также отметил, что уже сегодня участвовать в закупках могут представители бизнеса из всех субъектов РФ, уже же пользуются ресурсом порядка 34 регионов.