Объем контрактов на Портале поставщиков вырос в два раза

В первом квартале 2020 года объем заключенных контрактов на интернет-ресурсе Портал поставщиков вырос в два раза. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Он также отметил, что уже сегодня участвовать в закупках могут представители бизнеса из всех субъектов РФ, уже же пользуются ресурсом порядка 34 регионов.

На столичном портале поставщиков появился электронный документооборот

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков уверен, что на прирост в количестве контрактов повлияли и технические доработки платформы – весь необходимый функционал доступен каждому пользователю Портала поставщиков и в дистанционном режиме. Также в штатном режиме работает служба поддержки и, выходят в запланированные сроки обновления для удаленной работы, несмотря на любые изменения в стране.

Ранее НСН сообщала, что на Портале поставщиков за первый квартал 2020 года с помощью инструмента котировочных сессий - упрощенных электронных аукционов было заключено 35 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом. Это в полтора раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.

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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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