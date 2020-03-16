Новый спортивный центр появится в Дмитровском районе Москвы

Власти Москвы реализовали на торгах право аренды земельного участка площадью 0,32 га на Ангарской улице в Дмитровском районе столицы, предназначенного под строительство спортивного центра. Об этом сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Участок на Ангарской улице привлёк сразу семь инвесторов: место перспективно с точки зрения спроса, поскольку находится в окружении жилой застройки, а поблизости нет других спортивных объектов. С начала торгов стоимость лота выросла в 40 раз, до 15,5 миллиона рублей. Победителем аукциона стало ООО «Звенигородская дорожно-строительная компания».

По условиям аренды, компания должна будет построить спорткомплекс за три года, площадь объекта не превысит 6 тысяч кв. метров. По завершении строительства арендатор получит объект в собственность, уточнили в Департаменте городского имущества.

