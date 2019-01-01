Новые кафе откроются в Измайловском парке в Москве

18 торговых точек в Измайловском парке культуры и отдыха планируется реализовать в июле 2019 года. Возможность реализовывать бизнес-проект в Измайловском парке интересует большое количество предпринимателей, с наступлением летнего сезона это особенно заметно, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Развитая парковая инфраструктура ежегодно привлекает в Измайлово миллионы москвичей и гостей города, поэтому эта локация остается очень востребованной среди представителей малого бизнеса. «Развитая парковая инфраструктура ежегодно привлекает в Измайлово миллионы москвичей и гостей города, поэтому данная локация остается очень востребованной среди представителей малого бизнеса. По итогам минувшего года на киоск в Измайловском парке претендовали по 4 участника, а итоговая стоимость по некоторым лотам увеличилась на 300 процентов. В настоящее время на приеме заявок 18 лотов под открытие кафе и пунктов проката. По ним также можно предположить конкурентные торги», – отметил Геннадий Дёгтев.

По словам представителя компании ООО «Конт-Строй», победившей на недавней торговой сессии за право торговли в Измайловском парке, город предлагает киоски «под ключ» с подведенным электричеством, это исключает риски дополнительных расходов и позволяет придерживаться бизнес-плана.

На торги выставлены 12 лотов со специализацией «Общественное питание», шесть лотов имеют специализацию «Прокат». Площадь нестационарных торговых объектов составляет от 12 до 47 квадратных метров.

Организатором аукционов за право размещения НТО в парке выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Инициатор торгов – Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха». По условиям сделки, победитель аукциона получает возможность организации торговли в парке сроком на 5 лет.

Ознакомиться с лотовой документацией по объектам, выставленным на аукционы, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты». Вопросы по участию в городских аукционам принимаются в службу «Инвестиционный консультант»: 8 499 652 60 25.

