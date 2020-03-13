Новосибирские депутаты проконтролировали ход строительства областного перинатального центра

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области проконтролировали ход строительства областного перинатального центра в Новосибирске. Строящийся областной перинатальный центр состоит из четырех блоков разной этажности (6-7 этажей), соединенных переходом в существующее здание областной больницы.

Средства на реконструкцию здания областного перинатального центра выделены из областного и федерального бюджетов. Всего на строительство и оснащение центра предусмотрено 4 млрд 380 млн рублей.

По информации министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, перинатальный центр строится в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения». На текущий момент готовность объекта более 32%. По проекту подрядчик также проведет работы по благоустройству территории.

Главный врач областной больницы Анатолий Юданов рассказал, что в перинатальном центре будут наблюдать женщин со сложно протекающей беременностью, а также женщин, у которых предполагаются патологии развития плода. Здесь же будет и кафедра медицинского университета, и обучение молодых докторов.

Председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин отметил, что «основной вектор – это послание президента РФ Владимира Путина. Забота о семьях с детьми, поддержка молодых мам – национальный приоритет президента и партии «Единая Россия»».

Подводя итоги визита, Игорь Гришунин сказал: «Перинатальный центр – это важный проект для нашего региона, аналогов ему за Уралом на сегодня нет. Мы получим квалифицированную помощь на 4,5 тысячи родов в год. Детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая – на 100. Это 32 тысячи квадратных метров, 1900 помещений, высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму 2,8 миллиарда рублей. Для нас все это очень важно. Мы благодарим правительство Новосибирской области, Губернатора Андрея Травникова за то, что в 2019 году он принял беспрецедентное решение о том, что перинатальный центр будет достроен. Сегодня мы видим уже готовое здание, осталось решить небольшие технические вопросы. Наша депутатская задача – чтобы контроль был постоянным, и мы могли рассказывать о ходе строительства нашим избирателям», – уверен парламентарий.

По мнению депутатов, ввод объекта в эксплуатацию позволит не только снизить материнскую и младенческую смертность, но и сделать важные шаги по решению обозначенной в Послании Президента РФ проблемы демографии.

