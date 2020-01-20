В Москве на первых в 2020 году электронных торгах реализовали 56 лотов

Свыше 450 инвесторов приняли участие в первых в этом году аукционах недвижимости Москвы. Организатором торгов выступил столичный департамент Москвы по конкурентной политике. По оценке главы департамента Геннадия Дёгтева, «инвестиционный» год начался очень активно.

«Итоги торговых сессий показывают, что инвесторы, малый и средний бизнес, физические лица достаточно активно включились в посленовогодние аукционы. Так, на 56 объектов претендовали 453 участника. Средняя конкуренция на первых в этом году торгах составила восемь участников на лот», - сказал Дёгтев.

По его словам, первыми в этом году через электронные торги ушли 23 нежилых помещения, 13 нестационарных торговых точек в столичных парках и метро, а также 20 машино-мест.

«Наибольшим спросом после новогодних праздников пользовались нестационарные торговые объекты, расположенные в подземных переходах московского метрополитена. На возможность арендовать объекты под открытие собственного бизнеса в местах с высоким пассажиропотоком претендовали 181 участник – в среднем по 18 на лот. На втором по популярности месте оказались коммерческие помещения, реализованные через аукционы по льготной арендной ставке для представителей малого и среднего бизнеса. Конкуренция на таких торгах составила восемь участников на лот», - уточнил Дёгтев.

Через городские аукционы можно приобрести или арендовать недвижимость, находящуюся в собственности города и хозяйствующих субъектов. Посмотреть все доступные предложения можно на инвестиционном портале Москвы.

