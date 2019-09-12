Названа стоимость персональных данных россиян

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение правил хранения персональных данных. По мнению авторов документа, невыполнение требований по локализации баз с персональными данными угрожает безопасности граждан, работе важной информационной инфраструктуры и препятствует борьбе с терроризмом. Размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц составит от двух до шести миллионов рублей, а в случае повторного от шести до 18 миллионов рублей. В связи с этим, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России уже заинтересовалось тем, как рассчитать стоимость такой информации.

Руководитель Гильдии по оценочной деятельности и устойчивому развитию территорий города Москвы Юрий Цыпкин в беседе с НСН отметил, что такой интерес к монетизации информации неслучаен.

«Дело в том, что вообще информация очевидно, что является ключевой вещью. Мы не только говорим про вмешательство в выборы США, не только о том, что можно выборы какие-то, в том числе, и в России проводить электронным образом. Это говорит о том, что информация сейчас – ключевой вопрос. Но она не является активом до тех пор, пока она не имеет стоимости. Как “закон Ома”: мы им пользуемся, но он ничего не стоит. А он для всего человечества стоит очень много. Так вот сегодня эти персональные данные могут быть полезны не только банкам, которые могут конкретно выставлять счет, если нашли, каким образом произошла утечка. Пока нет актива, нет стоимости, нет хозяйственного спора, нет решения о возмещении компенсации», - объяснил он.

Однако, несмотря на то, что информация пока еще не является активом, оценить ее приблизительную стоимость уже возможно, заявил Цыпкин. Он добавил, что цена персональных данных во многом зависит от того, гражданином какой страны является человек.

«В принципе эта вещь, конечно, зависит от страны. Но вот по той методике, которую мы предложили, которая стала продуктом нашего 15-летнего труда, персональные данные среднестатистического россиянина примерно могут стоить тысячу долларов, а американца – около шести тысяч долларов. Это среднестатистическое, что называется “поделить всех на всех”», - рассказал собеседник НСН.

Напомним, что сейчас, штрафа за нарушение правил хранения персональных данных не предусмотрено. Из-за этого корпорации штрафуются на три тысячи рублей по статье КоАП за непредставление информации.

