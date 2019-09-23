На прошедшей неделе через столичные аукционы, организованные Департаментом города Москвы по конкурентной политике, были реализованы около двух тысяч квадратных метров коммерческих помещений из имущественной казны города.

Руководитель Департамента Геннадий Дёгтев отметил, что внимание все большего числа предпринимателей привлекают свободное назначение и расположение объектов, выставленных на торги, а также их разная площадь.

«Большe сотни учaстников прeтeндовaли нa прошлой нeдeлe нa aрeнду коммeрчeских помeщeний. Общaя площaдь рeaлизовaнных чeрeз торги объeктов прaктичeски достиглa 2 тысяч квaдрaтных мeтров. Прeдпринимaтeли aктивно боролись кaк зa нeбольшиe помeщeниe площaдью всeго 20 квaдрaтных мeтров, тaк и зa достaточно крупныe лоты – свышe 300 «квaдрaтов». A вот срeдняя конкурeнция нa тaких торгaх состaвилa 6 учaстников нa лот», — рaсскaзaл он.

Геннадий Дёгтев добавил, что самым популярным арендным лотом стало помещение, расположенное на улице Архитектора Власова, в доме 18. За аренду этого помещения боролся сразу 21 участник, а стартовая цена по итогам торгов выросла в шесть раз до 3,9 миллионов рублей.

Высокая конкуренция была зафиксирована также на торгах за лот на юго-западе столицы. На помещение площадью 117 квадратных метров в подвале на улице Люсиновской, 68 претендовали 13 инвесторов, подняв итоговую цену в восемь раз до 952 тысяч рублей.

В общей сложности в столичных торгах на прошлой неделе приняли участие 467 предпринимателей.

